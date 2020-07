Coronavirus, in Piemonte trasporti a piena capienza e ok discoteche all'aperto

di scp

Torino, 3 lug. (LaPresse) - Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza. Dal 10 luglio sarà consentita la ripresa del trasporto a pieno carico, limitatamente ai posti a sedere, nelle linee extraurbane di treni, autobus (di linea e turistici), sui taxi e nel trasporto con conducente, sempre nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni in accordo con il governo. Dal 9 luglio sarà inoltre consentita l'apertura di sale da ballo e discoteche, con le attività di danza svolte esclusivamente in spazi esterni e nel rispetto delle relative linee guida. L'ordinanza autorizza infine, subito dalla sua emanazione, l'accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di attività di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza.

