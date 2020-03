Coronavirus, in Piemonte scuole chiuse fino all'8 marzo

di lcr/mad

Torino, 2 mar. (LaPresse) - Lezioni sospese fino all'8 marzo in Piemonte: la proroga è stata decisa con una ordinanza firmata poco fa dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sentito il ministero della Salute. Il presidente spiega che, a fronte della decisione di riapertura delle scuole decisa dal Governo a partire da oggi, la Regione Piemonte aveva ritenuto necessario un percorso più cauto e graduale per il proprio territorio, alla luce della sua posizione di confine e delle interconnessioni con la vicina Lombardia, l'area più colpita dal contagio da coronavirus. Era stata così decisa la sola riapertura degli edifici scolastici oggi e domani per una igienizzazione straordinaria delle aule e degli ambienti comuni, ma anche per avere due giorni in più di tempo per valutare l'evolversi del contagio. Nei giorni scorsi, spiega il presidente, si sperava di poter tornare da mercoledì a una situazione di normalità totale, dando la possibilità a tutti gli studenti di riprendere regolarmente le lezioni. Oggi, però, sono state acquisite le valutazioni dei sanitari dell'Unità di Crisi che "valutata la situazione epidemiologica non ancora stabilizzata del Piemonte, a fronte di una situazione con evolutività non prevedibile nelle regioni confinanti, considerato il doveroso criterio di cautela nei confronti della popolazione scolastica e dei relativi nuclei familiari" hanno comunicato alla Regione l'opportunità di sospendere l'attività scolastica per l'intera settimana.

