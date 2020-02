Coronavirus, in Piemonte scesi da 6 a 3 casi accertati

di lcr/scp

Torino, 23 feb. (LaPresse) - Il test per il Coronavirus dei 3 cinesi residenti nel cuneeese "era lievemente positivo, ma è poi risultato negativo il secondo test effettuato. A oggi quindi da 6 casi accertati come positivi al coronavirus, in Piemonte, siamo scesi a 3 casi positivi" accertati. E' stato reso noto dal governatore del Piemonte Alberto Cirio, alla conferenza stampa dell'Unità di crisi per il coronavirus in Piemonte, in corso a Torino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata