Coronavirus, in Piemonte mascherina obbligatoria all'aperto per ponte 2 giugno

di scp

Torino, 27 mag. (LaPresse) - Da venerdì 29 maggio fino alla mezzanotte di martedì 2 giugno, salvo diverse regolamentazioni dei sindaci relative al proprio territorio comunale, sarà obbligatorio l'uso della mascherina in tutti i luoghi pubblici all'aperto del territorio regionale piemontese, ma solo all'interno dei centri abitati e nelle aree commerciali. L'obbligo non sarà valido per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale. Non sarà, inoltre, obbligatorio indossare la mascherina mentre si pratica attività sportiva e motoria. Per quanto riguarda, invece, le attività di ristorazione, continuano a essere valide negli esercizi pubblici di somministrazione alimenti le prescrizioni previste dalle linee guida del Protocollo nazionale siglato tra Regioni e governo. Pertanto l'uso della mascherina non è obbligatorio per chi siede ai tavoli di un locale, sia all'interno che all'esterno nei dehors.

