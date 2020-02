Coronavirus, in Piemonte 3 casi accertati, atteso esito per minore

di lcr/ect

Torino, 24 feb. (LaPresse) - In Piemonte ci sono 3 casi accertati di persone positive al test del Coronavirus. Un quarto caso è dubbio: è quello di una minore per la quale è in corso la verifica di un ulteriore test. È quanto emerso dal punto stampa in prefettura di Torino sul coronavirus. L'assessore alla salute del Piemonte Luigi Icardi ha detto "sono 3 i casi di positività confermati, c'è un probabile quarto caso, che riguarda una minore, una bambina, su cui è in corso un test". Si tratta della figlia di un coppia trovata positiva, di cui uno, la madre, è ricoverata al Regina Margherita a Torino.

