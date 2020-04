Coronavirus, in Piemonte 248 morti nelle Rsa

di scp

Torino, 15 apr. (LaPresse) - Sono morte nelle Rsa del Piemonte nel primo trimestre di quest'anno 2.874 persone, rispetto a 2.467 del primo trimestre 2019. La differenza è di 407 persone, “di cui 248 allo stato a noi risultano decedute per Covid, 159 per cause naturali, patologie pregresse o per l'età. Dobbiamo inserire tra questi ultimi anche coloro che non sono stati riconosciuti come positivi perché senza tampone". Così l'Unità di crisi della Regione Piemonte durante una videoconferenza riferendo i dati aggiornati al 31 di marzo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata