Coronavirus, in Lombardia scendono ricoveri e accessi in intensiva

di lrs

Milano, 8 apr. (LaPresse) - In Lombardia scendono ancora i ricoveri. Il dato di oggi è di 114 in meno rispetto a ieri, con un totale di 11.719. È di -48 il dato dei ricoveri in terapia intensiva, 1.257 nel complesso. "Le terapie intensive hanno una riduzione di pressione crescente", ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la diretta Facebook bollettino giornaliero dell'emergenza coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata