Coronavirus, in Lombardia risalgono i contagi: 170 nuovi casi e 22 decessi

di mad

Milano, 25 giu. (LaPresse) - I nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia sono 170 (ieri erano 88), di cui 53 a seguito di test sierologici effettuati a Bergamo e 84 'debolmente positivi' (1,7% rapporto con i tamponi giornalieri). I nuovi decessi sono 22 (ieri erano 7), che portano il totale a 16.608. Calano i ricoveri: sono 622, 70 in meno di ieri. In terapia intensiva sono 48, invariati. Lo comunica la Regione, specificando che i tamponi effettuati sono 9.832, che portano il totale a 990.652. Gli attualmente positivi sono 11.992 (-235).

