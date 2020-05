Coronavirus, in Lombardia quasi la metà dei nuovi casi di tutta Italia

di lrs

Milano, 7 mag. (LaPresse) - Quasi la metà dei nuovi casi di coronavirus in Italia si segnala in Lombardia, con un aumento di 720 contagiati a fronte di un dato nazionale che segna un +1.401 per quanto riguarda i casi totali. È quanto emerge dal bollettino della Protezione civile, secondo cui la crescita a tre cifre si registra anche in Piemonte e in Emilia-Romagna, con rispettivamente 196 e 108 contagiati in più in 24 ore.

