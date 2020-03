Coronavirus, in Lombardia provincia Bergamo più colpita: 5.154 casi

di lrs

Milano, 20 mar. (LaPresse) - In Lombardia è sempre Bergamo la provincia di più colpita dal coronavirus, con 5.154 casi, 509 in più rispetto a ieri, seguita da Brescia, con una crescita di 401 positività in un giorno, 4.648 in totale. Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel consueto punto stampa sull'emergenza coronavirus.

