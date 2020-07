Coronavirus, in Lombardia nessun decesso per il secondo giorno consecutivo

di mad

Milano, 25 lug. (LaPresse) - Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi in Lombardia. Inoltre, continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+63) e le province di Cremona, Pavia e Sondrio non fanno registrare alcun nuovo contagio. Lo comunica la Regione Lombardia. I nuovi casi positivi sono 79 (di cui 18 'debolmente positivi' e 30 a seguito di test sierologici).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata