Coronavirus, in Lombardia nessun decesso e 33 nuovi positivi

di mad

Milano, 19 lug. (LaPresse) - Dopo quasi cinque mesi, oggi per la prima volta non si registrano decessi legati al coronavirus in Lombardia, secondo i dati comunicati dalla Regione. Sono 33 i nuovi casi positivi, di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 'debolmente positivi'.

