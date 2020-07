Coronavirus, in Lombardia in calo nuovi casi (30) e decessi (3)

di scp

Milano, 14 lug. (LaPresse) - In Lombardia contagi e decessi per il coronavirus in calo: i nuovi casi positivi sono 30 (di cui 15 a seguito di test sierologici e 9 'debolmente positivi'), rispetto ai 94 di ieri; i morti 3, contro i 9 di ieri, per un totale complessivo di 16.760. I nuovi tamponi effettuati sono 5.636, per un totale complessivo di 1.155.050; i guariti/dimessi 70.461 (+86, di cui 68.381 guariti e 2.080 dimessi). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 27(-3), i ricoverati non in terapia intensiva 176 (+8).

