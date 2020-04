Coronavirus, in Lombardia calo contagi per provincia ma Milano sfonda quota 10mila

di mad

Milano, 2 apr. (LaPresse) - Per quanto riguarda i dati per provincia in Lombardia, anche oggi spicca il dato di Milano, con 482 casi positivi più di ieri che portano il totale nella provincia a 10.004. Un numero in controtendenza rispetto a tutte le altre province: dopo Milano le più colpite restano Bergamo (+132, totale 9.171) e Brescia (+159, totale 8.757). Numeri molto più bassi in tutte le altre province lombarde. Sono i dati diffusi del vicepresidente della Lombardia, Fabrizio Sala.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata