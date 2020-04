Coronavirus, in Lombardia calano ancora i ricoveri: -113

di mad

Milano, 22 apr. (LaPresse) - In Lombardia i ricoveri legati al coronavirus calano ancora: sono 9.692, 113 in meno di ieri. Calo anche in terapia intensiva, con 34 pazienti meno di ieri (totale 817). I nuovi positivi sono 1.161, che portano il totale a 69.092. Sono i dati comunicati dalla Regione Lombardia. "Ormai da 18 giorni abbiamo un costante calo dei ricoveri, sia in terapia intensiva che in reparto. Questo conferma un trend epidemiologico in calo ma questo non vuol dire che dobbiamo diminuire la nostra attenzione". Lo ha detto l'assessore all'Istruzione, Melania Rizzoli, commentando i dati.

