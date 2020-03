Coronavirus, in Lombardia cala crescita morti (+381) e contagi (+1.047)

di lrs

Milano, 31 mar. (LaPresse) - Sono 43.208 i positivi al coronavirus in Lombardia, con un aumento giornaliero di 1.047 casi, in calo rispetto a ieri quando ne sono stati registrati 1.154. Diminuisce anche il numero dei morti: 381 in più in 24 ore, mentre ieri l'aumento dei decessi è stato di 458. Il totale complessivo sale a 7.199.

Così l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante il consueto aggiornamento su Facebook sull'emergenza coronavirus. "Anche oggi i dati sono una conferma di una speranza che diventa qualcosa di più anche se non dobbiamo abbassare la guardia", ha commentato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata