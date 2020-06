Coronavirus, in Lombardia 99 nuovi casi e 32 morti: +507 guariti

di lrs

Milano, 10 giu. (LaPresse) - Sono 99 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia a fronte di 9.305 tamponi effettuati e 32 i decessi. È quanto emerge dal bollettino giornliero fornito dalla Regione, secondo cui gli attualmente positivi sono 17.857 (-440). Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia è di 90.680 e attualmente è 1,1% il rapporto con i tamponi giornalieri (845.618 test complessivi). Sono in totale 16.349 i morti. Per quanto riguarda i guariti e dimessi, 507 in più e 56.474 dall'avvio dell'epidemia. Sono due in più i pazienti in terapia intensiva, con 98 posti occupati. I ricoverati diminuiscono di 95 unità, 2.565 nel complesso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata