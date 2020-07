Coronavirus, in Lombardia 94 nuovi casi e 9 decessi

di mad

Milano, 13 lug. (LaPresse) - Sono 94 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, oltre il 50% del totale nazionale (169). I decessi sono 9 in regione, su un totale di 13 in Italia. Sono i dati comunicati dalla Regione Lombardia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata