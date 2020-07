Coronavirus, in Lombardia 88 nuovi positivi e 10 decessi

di mad

Milano, 18 lug. (LaPresse) - Sono 88 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, in cui si sono registrati 10 nuovi decessi in regione. Degli 88 nuovi contagi, 15 sono "debolmente positivi" e 9 sono stati individuati a seguito di test sierologici. Il totale dei decessi in Lombardia è ora di 16.788. Sono i dati comunicati dalla Regione Lombardia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata