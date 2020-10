Coronavirus, in Lombardia 7.339 nuovi casi e 57 decessi

di mad

Milano, 29 ott. (LaPresse) - Sono 7.339 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, con 57 decessi nelle ultime 24 ore. È quanto si evince dai dati nazionali diffusi dal ministero della Salute. I casi sono in lieve calo rispetto a ieri (7.558), le vittime in crescita: ieri erano 47.

