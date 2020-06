Coronavirus, in Lombardia 78 nuovi positivi e solo un morto in più

di lrs

Milano, 29 giu. (LaPresse) - Sono 78 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 21 a seguito di test sierologici e 28 'debolmente positivi') e un morto in più in 24 ore per un totale di 16.640 da inizio emergenza. I tamponi effettuati ammontano a 7.991, 1.030.431 nel complesso. È quanto emerge dal bollettino giornaliero di Palazzo Lombardia sull'emergenza Covid-19. Restano 43 i malati ricoverati in terapia intensiva, mentre calano di 2 unità quelli che si trovano in altri reparti ospedalieri (321). Il totale dei guariti e dimessi è di 66.376, con rispettivamente 63.908 persone che hanno superato la malattie e 2.468 che hanno lasciato l'ospedale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata