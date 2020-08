Coronavirus, in Lombardia 74 nuovi casi e 2 morti

di lrs

Milano, 13 ago. (LaPresse) - Sono 74 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia, di cui 14 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologico. Si registrano 2 decessi in più per un totale di 16.835. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 7.174, 1.394.380 dall'inizio dell'emergenza. Crescono i ricoverati: 1 in più in terapia intensiva (11) e 5 in più in altri reparti, per un totale di 170. Aumentano anche i dimessi/guariti: +54, 74.754 complessivamente, di cui 1.397 persone che hanno lasciato l'ospedale e 73.357 fra coloro che hanno superato la malattia. Sono i dati diffusi dal bollettino sul Covid-19 a cura della Regione Lombardia.

