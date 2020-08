Coronavirus, in Lombardia 68 nuovi casi: per quarto giorno nessun decesso

di scp

Milano, 11 ago. (LaPresse) - I nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia sono 68 (di cui 9 'debolmente positivi' e 10 a seguito di test sierologico); nessun decesso per il quarto giorno consecutivo, con il bilancio dei morti stabile a 16.833. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 4.537, totale complessivo 1.379.246. I pazienti guariti/dimessi sono 74.605 (+ 101), di cui 1.415 dimessi e 73.190 guariti; quelli in terapia intensiva 10 (+1); i ricoverati non in terapia intensiva 160 (+10).

