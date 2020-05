Coronavirus, in Lombardia 634 nuovi casi: in calo i ricoverati

di lrs

Milano, 6 mag. (LaPresse) - Sono 634 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia per un totale di 79.369 dall'inizio dell'emergenza. È quanto emerge dal bollettino della Regione. In calo il dato relativo ai ricoveri e alla terapia intensiva. Per quanto riguarda i primi, sono 122 in meno rispetto a ieri (6.079 nel complesso) e 29 in meno i malati nelle terapie intensive, che accolgono a oggi 480 pazienti. Considerevole intanto l'aumento dei tamponi: 14.516 in più in 24 ore, 439.806 in totale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata