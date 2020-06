Coronavirus, in Lombardia 62 nuovi casi e 4 morti in più

di lrs

Milano, 30 giu. (LaPresse) - Sono 62 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia, di cui 8 a seguito di test sierologici e 13 'debolmente positivi', e si registrano 4 nuovi decessi (16.644 totali). Sono, invece, 6.117 i tamponi effettuati in 24 ore, con il numero complessivo che sale a 1.036.548. È quanto emerge dai dati del bollettino fornito dalla Regione Lombardia, secondo cui i guariti e i dimessi sono 821 in più, per un totale di 67.197 (64.785 coloro che hanno superato la malattia e 2.412 i lombardi che hanno lasciato gli ospedali). I posti di terapia intensiva occupati sono 42, uno in meno rispetto a ieri. E calano ancora i ricoverati in altri reparti: sono 24 in meno rispetto a ieri, complessivamente 297.

