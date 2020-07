Coronavirus, in Lombardia 55 nuovi casi e 3 decessi

di scp

Milano, 17 lug. (LaPresse) - I nuovi casi positivi in Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati 55 (di cui 28 a seguito di test sierologici e 22 'debolmente positivi'); i guariti/dimessi 71.172 (+140, di cui 69.136 guariti e 2.036 dimessi); le persone ricoverate in terapia intensiva 22 (-1); i ricoverati non in terapia intensiva 159 (-5); i decessi 3, complessivi 16.778; i tamponi effettuati 9.911, totale 1.186.114.

