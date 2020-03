Coronavirus, in Lombardia 542 nuvi decessi: totale sale a 5.944

di mad

Milano, 28 mar. (LaPresse) - "I dati sono in linea, anche migliori di quelli di ieri per contagi e ricoveri, purtroppo invece resta costante quello più doloroso: i decessi legati al coronavirus sono simili a quelli di ieri in Lombardia, con 542 vittime. Il totale sale così a 5.944". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel consueto punto stampa sull'emergenza coronavirus. Gallera ha però sottolineato che i positivi sono aumentati di 2.117 contro i 2.409 di ieri, che portano il totale a 39.415. "Ma ci sono solo 15 ricoveri in più di ieri, che portano il totale a 11.152. Di questi, 1.219 in terapia intensiva, 27 più di ieri. Bene il dato sui dimessi - ha concluso Gallera - che sono 961 e che portano il totale a circa 9mila".

