Coronavirus, in Lombardia 53.414 positivi: +1.089 in 24 ore

di lrs

Milano, 8 apr. (LaPresse) - Sono 53.414 in totale i positivi in Lombardia. Oggi ci sono 1.089 casi in più, ma "con il doppio dei tamponi effettuati, che oggi sono stati 8.226". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la diretta Facebook bollettino giornaliero dell'emergenza coronavirus. Ieri c'è stato un incremento di 1.079 positivi in 24 ore.

