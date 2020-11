Coronavirus, in Lombardia 4.777 nuovi casi e 99 decessi

di mad

Milano, 9 nov. (LaPresse) - In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.777 nuovi casi di coronavirus, in calo rispetto ai giorni scorsi ma per il minor numero di tamponi processati. Resta invece elevato il numero dei decessi, che sono 99 e portano il totale in regione e 18.442. Sono i dati comunicati dal ministero della Salute.

