Coronavirus, in Lombardia 416 nuovi decessi: totale 6.360

di mad

Milano, 29 mar. (LaPresse) - Sono 416 i decessi nelle ultime 24 ore legati al coronavirus in Lombardia, che portano il totale in regione e 6.360. I positivi sono 41.007, 1.592 più di ieri (quando questo dato però era stato 2.100). I ricoverati sono 11.613, 461 in più di ieri. Un dato che si potrebbe prendere come positivo per quanto riguarda la terapia intensiva: ci sono oggi 1.328 pazienti, solo 9 più di ieri. È l'incremento più basso dall'inizio dell'emergenza. I dimessi sono 9.255, 293 più di ieri. A pesare è il dato sui decessi, ma "sarà l'ultimo dato che migliorerà, ma è fisiologico, e quando questo dato migliorerà avremo la consapevolezza che le cose davvero staranno cambiando". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel consueto punto stampa sull'emergenza coronavirus, nel quale ha diffuso i nuovi dati.

