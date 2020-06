Coronavirus, in Lombardia 402 nuovi casi e 21 morti

di lrs

Milano, 5 giu. (LaPresse) - I nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia sono 402 in 24 ore (2,1% rapporto con tamponi giornalieri) e i deceduti sono 21 in più. Sono alcuni dei dati del bollettino della Regione sull'emergenza. Gli attualmente positivi sono 471 in meno rispetto a ieri (19.583), mentre i guariti e dimessi 572 in più per un totale di 53.853 dall'inizio dell'epidemia. Si sono poi liberati altri cinque posti in terapia intensiva (120 quelli occupati) e i ricoverati sono 6 in più, ovvero 2.960. I tamponi di giornata toccano quota 19.389 per un totale di 800.276.

