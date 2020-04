Coronavirus, in Lombardia 345 morti in più: totale sale a 8.656

di lrs

Milano, 4 apr. (LaPresse) - "I morti per coronavirus in Lombardia sono 345 per un totale di 8.656. E' chiaro che sono alti, questo sarà l'ultimo che si ridurrà". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la diretta Facebook pomeridiana sull'emergenza coronavirus. Ieri, invece, ci sono stati 351 decessi in più rispetto a giovedì.

