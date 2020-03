Coronavirus, in Lombardia 320 morti in più: totale 3.776

di lrs

Milano, 23 mar. (LaPresse) - In un giorno sono 320 i morti in più in Lombardia per il coronavirus. Il totale sale a 3.776. "I decessi crescono", ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, durante il consueto punto stampa pomeridiano da Palazzo Lombardia, a Milano, sull'emergenza coronavirus.

