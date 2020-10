Coronavirus, in Lombardia 307 nuovi casi e 4 vittime

di lgu/scp

Milano, 2 ott. (LaPresse) - Oggi in Lombardia sono stati registrati 307 nuovi casi di Covid-19, a fronte di 19.842 tamponi effettuati (totale complessivo 2.153.477). Nelle ultime 24 ore ci sono stati 4 decessi (totale 16.964 ), mentre i guariti comunicati oggi sono 304 (81.228). Le persone positive al coronavirus ricoverate in terapia intensiva sono 39 (4 in più rispetto a ieri), mentre quelle in altri reparti Covid sono 302 (+4).

