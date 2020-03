Coronavirus, in Lombardia 300 nuovi decessi: totale 1.959

di mad

Milano, 18 mar. (LaPresse) - "Il numero dei decessi continua a crescere, siamo arrivati a 1.959, 300 in più di ieri. I numeri crescono, ma oggi quasi tutti in maniera inferiore rispetto a ieri. Ne prendiamo atto in maniera positiva ma dobbiamo valutare poi il trend alla fine della settimana. Oggi i positivi sono 17.713, 1493 in più di ieri. Ma ieri questo dato era 1.971. Di questi, 7.285 sono ospedalizzati, 332 in più rispetto a ieri. Sono 924 i pazienti in terapia intensiva, 45 in più di ieri, quando però questo dato era salito di 56 unità". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel consueto punto sull'emergenza coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata