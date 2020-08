Coronavirus, in Lombardia 286 nuovi casi: per quarto giorno nessun decesso

di scp

Milano, 27 ago. (LaPresse) - In Lombardia i nuovi casi di coronavirus sono 286 (di cui 39 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologico), mentre per il quarto giorno consecutivo i decessi sono invariati, 16.857. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 17.964, totale 1.535.682; i guariti/dimessi 76.018 (+30), di cui 1.284 dimessi e 74.734 guariti; i ricoverati in terapia intensiva 14 (-3); i ricoverati non in terapia intensiva 173 (+15).

