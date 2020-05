Coronavirus, in Lombardia 285 nuovi casi: nessun decesso segnalato

di scp

Milano, 24 mag. (LaPresse) - In Lombardia i tamponi effettuati oggi sono stati 11.457, totale complessivo 670.241; gli attualmente positivi sono 25.614 (-16). Il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi è 87.110, i nuovi casi positivi sono 285 (2,5% rapporto con i tamponi giornalieri). I guariti/dimessi sono +301, totale complessivo 45.656. In terapia intensiva -2, totale complessivo 197; i ricoverati non in terapia intensiva -9, totale complessivo 4.017. I decessi totali sono 15.840, i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non hanno segnalato decessi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata