Coronavirus, in Lombardia 256 nuovi casi e 4 decessi

di scp

Milano, 26 set. (LaPresse) - In Lombardia i nuovi casi di coronavirus sono 256 (di cui 32 'debolmente positivi' e 8 a seguito di test sierologico), 4 i decessi, complessivamente 16.941. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 19.137, in totale 2.051.849. I guariti/dimessi sono 79.960 (+336), di cui 1.506 dimessi e 78.454 guariti, i pazienti in terapia intensiva 30 (=), i ricoverati non in terapia intensiva 312 (+12).

