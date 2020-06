Coronavirus, in Lombardia 237 nuovi positivi e 29 decessi

di mad

Milano, 3 giu. (LaPresse) - Nelle ultime 24 ore in Lombardia si registrano 237 nuovi casi positivi al coronavirus, con 29 nuovi decessi (totale 16.172). Numeri in salita rispetto a ieri, quando i contagi erano stati 187 e le vittime 12. Sono i dati comunicati dalla Regione Lombardia, su 11.355 nuovi tamponi effettuati. Gli attualmente positivi sono 20.224 (-31), mentre il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi è 89.442. I guariti/dimessi sono 53.046 (+239). Calano ancora le terapie intensive: -35 rispetto a ieri, ora sono 131 i pazienti in intensiva.

A Milano sono 37 i nuovi positivi, di cui 14 in città. A Bergamo 77, a Brescia 51.

