Coronavirus, in Lombardia 229 casi e 115 decessi in 24 ore

di lrs

Milano, 15 mag. (LaPresse) - Sono 229 in più i casi positivi al coronavirus in Lombardia e 115 i nuovi decessi, con 12.162 tamponi effettuati in 24 ore. È quanto emerge dal bollettino giornaliero, secondo cui i contagiati sono in totale 84.119 e i morti ammontano a 15.411. A livello regionale, i guariti sono 33.817, con un aumento di 3.808 unità. Ancora negativo il saldo per i pazienti in terapia intensiva (-21 e 276 nel complesso) e per i ricoverati (-113, 4.818 in totale).

