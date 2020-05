Coronavirus, in Lombardia 221 nuovi casi e 67 morti: boom guariti

di lrs

Milano, 30 mag. (LaPresse) - Sono 221 i nuovi positivi (1,5% rapporto con i tamponi giornalieri) in Lombardia e 67 i decessi in più per il coronavirus, 16.079 in totale. Lo fa sapere la Regione nel bollettino quotidiano, secondo cui i test effettuati sono stati 14.301 per un totale di 741.447. Calano gli attualmente positivi: 21.809 (-874). L'ammontare complessivo dei casi riscontrati a livello regionale dall'inizio della pandemia a oggi è 88.758. Per quanto riguarda i guariti/dimessi, 1.028 in più in un giorno (50.870 dall'inizio dell'epidemia). C'è anche un paziente in meno in terapia intensiva con 172 posti occupati in totale. Si registrano, quindi, 245 ricoverati in meno, 3.307 nel complesso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata