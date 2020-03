Coronavirus, in Lombardia 209 vittime: totale arriva a 2.168

di mad

Milano, 19 mar. (LaPresse) - "I decessi in Lombardia continuano a crescere in maniera significativa. Siamo a 2.168 persone decedute, 209 in più nelle ultime 24 ore. I contagiati sono 19.884, +2.171 rispetto a ieri, dato significativamente più alto di ieri. Sono invece 7.387 i ricoverati, solo 182 più di ieri (ieri questo dato era di 332). In terapia intensiva abbiamo 1.006 pazienti, 82 in più di ieri, e oggi abbiamo circa 1250 posti: siamo quasi al limite, e speriamo che arrivino i respiratori". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel consueto punto stampa sull'emergenza coronavirus.

