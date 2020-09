Coronavirus, in Lombardia 198 casi e 3 morti: rapporto tamponi/positivi 1,63%

di scp

Milano, 6 set. (LaPresse) - I nuovi casi di positivi in Lombardia sono 198 (di cui 25 'debolmente positivi' e 6 a seguito di test sierologico), 3 i decessi, per un totale di 16.880. I guariti/dimessi sono 76.794 (+86), di cui 1.316 dimessi e 75.478 guariti, i ricoverati in terapia intensiva 25 (+2); i ricoverati non in terapia intensiva 248 (+3). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 12.117, totale complessivo 1.707.042. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all'1,63%.

