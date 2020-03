Coronavirus, in Lombardia 146 morti e 1.095 casi in più: oltre 100 dimessi

di lrs

Milano, 13 mar. (LaPresse) - I casi positivi al coronavirus in Lombardia sono 9.820, ieri 8.725, ovvero 1.095 in più. Mentre i deceduti sono 890: 146 in più rispetto a ieri (744). Sono 2.650 le persone in isolamento domiciliare, 650 quelle in terapia intensiva, 4.435 i ricoverati in terapia intensiva e 32.700 i tamponi effettuati. Il numero dei dimessi sale a 1.198 rispetto ai 1.085 di ieri. Lo comunica la Regione Lombardia in una nota.

