Coronavirus, in Lombardia 123 casi e 13 decessi: ricoveri in calo

di scp

Milano, 21 giu. (LaPresse) - "Su 128 casi positivi registrati oggi, 53 derivano da tampone a seguito di positività al test sierologico. Mentre 51 risultano debolmente positivi. Notizie incoraggianti arrivano dal numero dei pazienti ricoverati, comunicato dal coordinamento della rete ospedaliera lombarda: 53 in terapia intensiva (1 meno di ieri), 1260 nei reparti di degenza (141 meno di ieri). I decessi sono stati 13". Così l'assessore regionale al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, commenta i dati di oggi domenica 21 giugno. I tamponi effettuati sono 7.825, totale complessivo, 956.959; gli attualmente positivi 13.843 (-68); il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi 92.968; i nuovi casi positivi 128, di cui 53 a seguito di test sierologici (1,6% rapporto con i tamponi giornalieri); i guariti/dimessi 183, totale complessivo 62.555; in terapia intensiva 53 (-1); i ricoverati non in terapia intensiva 1.260 (- 141); i decessi 13, totale complessivo 16.570.

