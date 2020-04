Coronavirus, in Lombardia 11.608 morti (+231) e 63.094 casi (+941)

di lrs

Milano, 16 apr. (LaPresse) - Sono 231 i morti in Lombardia di oggi rispetto a ieri, per un totale che sale a 11.608. Ieri sono stati registrati 235 decessi. E' quanto emerge dal consueto bollettino giornaliero sull'emergenza coronavirus. Per quanto riguarda i positivi, 941 in più in 24 ore per un totale di 63.094. Nella giornata di ieri, c'è stata una crescita di 827 casi sul giorno precedente.

