Coronavirus, in Lombardia 11.377 morti (+235) e 62.153 casi (+827)

di lrs

Milano, 15 apr. (LaPresse) - Sono 235 i morti per il coronavirus in Lombardia rispetto a ieri, per un totale di 11.377 dall'inizio dell'emergenza. E si registrano 827 positivi in più, con il numero complessivo che sale a 62.153. Sono i dati forniti oggi dalla Regione nel consueto bollettino giornaliero.

