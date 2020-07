Coronavirus, in Lombardia 111 nuovi casi e 3 morti

di lrs

Milano, 6 lug. (LaPresse) - Sono 111 i nuovi casi di coronavirus segnalati in Lombardia (94.527 dall'inizio dell'emergenza) e 3 i morti in 24 ore, per un totale di 16.700. È quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute. I positivi calcolati in Lombardia oggi rappresentano il 53,36% del totale nazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata