Coronavirus, in Lombardia 109 nuovi casi e 6 decessi in più

di lrs

Milano, 1 lug. (LaPresse) - Sono 109 i nuovi casi positivi in Lombardia, di cui 49 a seguito di test sierologici e 31 'debolmente positivi', 6 decessi in 24 ore, 16.650 dall'inizio dell'emergenza. È quanto emerge dal bollettino giornaliero della Regione Lombardia sul coronavirus, secondo cui sono 8.427 i tamponi effettuati in un giorno (1.044.975 totali). I guariti e dimessi sono 225 in più, 67.422 complessivamente: 65.043 coloro che hanno superalato la malattia e 2.379 quelli che hanno lasciato l'ospedale. Inoltre, un altro posto in meno occupato in terapia intensiva (41) mentre i ricoverati in altri reparti sono 277, 20 in meno.

