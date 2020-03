Coronavirus, in Lombardia 103 morti in sole 24 ore

di mad

Milano, 8 mar. (LaPresse) - "Ahimè crescono molto i decessi in regione" legati al coronavirus: "Sono ormai 257, 103 in più rispetto a ieri". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, sottolineando più volte che "l'unico modo per vincere questa battaglia è combatterla tutti insieme, restando in casa, evitando gli assembramenti".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata